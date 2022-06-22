أعلن الأمن العام، اليوم السبت، القبض على 22 متهمًا بارتكاب جرائم متنوعة خلال الأيام الماضية.

وبحسب الأمن العام، تم القبض على مقيم من الجنسية المصرية ظهر في مقطع فيديو وهو يعتدي بالضرب على مواطن يعمل في محل تجاري وتبين من إجراءات الاستدلال أنَّ المقيم يعمل في أحد تطبيقات التوصيل ووقع الشجار نتيجة خلاف على أفضلية الخدمة.

سرقة وحملات حج وهمية:

كما ضبط وافد بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية قام بسرقة ألواح طاقة شمسية من موقعين لإحدى شركات الاتصالات، ومواطن قام بنقل ستة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.

وضمت قائمة المضبوطين مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية الباكستانية يديران موقعين للحملات حج وهمية وضبط بحوزتهما سندات قبض ومبالغ مالية.

احتيال:

كما تم القبض على مواطنين قاما بالاحتيال على مناديب أحد تطبيقات التوصيل؛ بإجراء عمليات شراء بضائع وطلب إيصالها وتسلمهما وتزويدهم بإيصالات تحويل مزورة وإعادة البضائع لمنافذ البيع واسترجاع مبالغها.