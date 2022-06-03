قال الدكتور فهد اللحيدان، استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان: إن هناك أدوية تصرف طبيًّا ويُساء استخدامها وتؤدي للإدمان.
د.فهد اللحيدان – استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان: هناك أدوية تصرف طبياً ويُساء استخدامها وتؤدي للإدمان.. وهذه أشهر أنواعها #شيء_يضيع_كل_شيء#اليوم_العالمي_لمكافحة_المخدرات#اليوم_العالمي_لمكافحة_المخدرات_2022@GHC_GCC#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/1CCTh59514
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 28, 2022
أشهر الأدوية:
وتابع اللحيدان، خلال مداخلة إلى برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية، أن أشهر هذه الأدوية (ليريكا، زاناكس، مورفين).
ولفت الاستشاري إلى أن كثيرًا من الحوادث المميتة تكون بسبب تعاطي المخدرات بمختلف أنواعها، مشيرًا إلى أن علاج الإدمان متوفر في السعودية؛ لكن ما زلنا نحتاج لكثير من المراكز.
التعافي من الإدمان:
ورأى أن التعافي من الإدمان يعتمد على درجة إدمان الشخص نفسه وإرادته، وأن مدة التعافي تقدَّر من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
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