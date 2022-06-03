قال الدكتور فهد اللحيدان، استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان: إن هناك أدوية تصرف طبيًّا ويُساء استخدامها وتؤدي للإدمان.

أشهر الأدوية:

وتابع اللحيدان، خلال مداخلة إلى برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية، أن أشهر هذه الأدوية (ليريكا، زاناكس، مورفين).

ولفت الاستشاري إلى أن كثيرًا من الحوادث المميتة تكون بسبب تعاطي المخدرات بمختلف أنواعها، مشيرًا إلى أن علاج الإدمان متوفر في السعودية؛ لكن ما زلنا نحتاج لكثير من المراكز.

التعافي من الإدمان:

ورأى أن التعافي من الإدمان يعتمد على درجة إدمان الشخص نفسه وإرادته، وأن مدة التعافي تقدَّر من ثلاثة أشهر إلى سنتين.