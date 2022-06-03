أوضح استشاري تأخر الإنجاب وأمراض النساء والولادة بندر كتبي كيفية مساهمة فحص الأجنة قبل انغراسها بالرحم في الكشف عن الأمراض الوراثية.

د. بندر كتبي .. استشاري تأخر الإنجاب وأمراض النساء والولادة: أسباب انخفاض الخصوبة لدى الرجال ربما تكون لسبب السمنة أو التدخين والسكر المهمل .. والمرأة تقل خصوبتها بطريقة تدريجية كأمر طبيعي @BanderKutbi#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/CBKSAJ6lK2 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 13, 2022

وقال كتبي خلال حواره إلى برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية: إن ذلك الفحص يتطلب تتبع شجرة العائلة ووضع الاحتمالات الخاصة بالأمراض العادية، في حالة وجود طفل مصاب.

انخفاض خصوبة الرجال:

ولفت إلى أن مرض الأنيميا المنزلية يمكن معرفتها من خلال تحليل الزواج؛ لأن الحمل في تلك الحالة يجب أن يكون عن طريق أطفال الأنابيب والخضوع للتشخيص الوراثي، كما أنه لا يمكن معرفة جودة مخزون المرأة من الخصوبة، لكن يمكن معرفة المتبقي فقط لديها من المخزون الخصوبي من خلال بعض الإجراءات الطبية.

وبالنسبة إلى أسباب انخفاض الخصوبة لدى الرجال توقع الاستشاري أن تكون لسبب السمنة أو التدخين والسكر المهمل، مشيرًا إلى أن المرأة تقل خصوبتها بطريقة تدريجية كأمر طبيعي.

وتابع أن تناقص معدل الإنجاب للأم السعودية في الوقت الحالي يعود لنمط الحياة وتكلفة المعيشة والوعي المجتمعي التربوي وتوجه الرجال والنساء للاهتمام بالوظيفية والترقيات وتأخر سن الزواج.