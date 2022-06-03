أعاد الدفاع المدني التذكير بمسببات حرائق التماس الكهربائي، والتي يجب توخي الحيطة والحذر منها، مؤكدًا أن الوقاية أمان.

ونشر الدفاع المدني، في تغريدة له عبر حسابه بموقع “تويتر”، إنفوجراف حدد فيه 3 مسببات رئيسية وراء الحرائق الناتجة عن الالتماس الكهربائي وهي:

أسباب حرائق الالتماس الكهربائي:

1- التوصيلات الكهربائية الرديئة.

2- تحميل المقابس أحمالًا زائدة.

3- عدم تركيب قواطع أوتوماتيكية تقوم بفصل التيار عند حدوث مشكلة في الأحمال.

تنويه من المدني:

يذكر أن الدفاع المدني شدد على ضرورة توخي الحيطة والحذر عند وضع التركيبات الكهربائية واستخدام مواد جيدة الصنع والبعد عن المكونات الرديئة؛ لعدم حدوث أي خطر أو التماس كهربائي.