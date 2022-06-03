في الوقت الذي يحرص فيه بعض الناس على الحصول على نوم هادئ في مكان مظلم؛ يخشى كثيرون حول العالم من الظلام، ما يدفعهم لإبقاء بعض المصابيح بالقرب من الأسرة، أو في غرف النوم.

وحذر بعض العلماء من خطورة التعرض للإضاءة خلال النوم، لأسباب تجاوز الاسترخاء والحصول على الراحة؛ إلى مرحلة تعريض الجسم للإصابة ببعض الأمراض.

انتشار السكري

وقال رئيس طب النوم في كلية الطب بجامعة نورث وسترن، فيليس زي: “إن التعرض لأي كمية من الضوء أثناء فترة النوم مرتبط بارتفاع معدل انتشار مرض السكري، والسمنة، وارتفاع ضغط الدم لدى كبار السن من الرجال والنساء”.

وأضاف خلال استضافته في قناة cnn: “يجب على الناس بذل قصارى جهدهم لتجنب أو تقليل كمية الضوء التي يتعرضون لها أثناء النوم”.

ارتفاع معدل ضربات القلب

وأوضح أنه آخر دراسة أجراها مع فريقه، أظهرت أن بعض العلامات التي تظهر على النائم تعتبر مؤشرات مهمة لصحته؛ فمعدل ضربات القلب المرتفع ليلاً هو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب في المستقبل، في حين أن مستويات السكر المرتفعة في الدم هي علامة على مقاومة الأنسولين، والتي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

كما أثبتت الدراسة أن النوم ليلة واحدة فقط مع وجود ضوء خافت، أدى إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم ومعدل ضربات القلب لدى الشباب أثناء التجربة.

وتابع: “نحن نقيس كمية الضوء التي يتعرض لها الشخص بجهاز استشعار على جسده ونقارن ذلك بنشاط نومه واستيقاظه على مدار 24 ساعة”.