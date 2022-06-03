مُنعت أندية النصر والأهلي والهلال من قيد الصفقات الصيفية؛ وذلك بسبب العقوبات الموقعة عليهم من قبل الفيفا وغرفة فض المنازعات بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم.

سبب عقوبات الأندية الثلاثة:

البداية كانت مع الهلال الذي حُرم من قيد الصفقات الصيفية بسبب توقيع عقد مع محمد كنو وهو موقع لعقد في نفس الوقت مع نادي النصر، وكان ذلك قرار غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

أما النصر فمُنع من تسجيل الصفقات، وجاء ذلك نتيجة قرار صادر من محكمة التحكيم الرياضية لصالح مسؤول بالجهاز الفني عمل سابقًا بالنادي”.

بينما منع الأهلي من قيد الصفقات، بسبب مستحقات متأخرة للاعب البرازيلي جوزيف دي سوزا.

النادي الأهلي في وضع صعب حاليًّا حيث ينافس على الهبوط وسيهبط لـ دوري الدرجة الأولى في حال لم يفز على نادي الشباب بالجولة الثلاثين والأخيرة دوريًّا.