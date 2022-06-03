تعتزم أكثر من دولة التقدم بطلب إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من أجل تنظيم منافسات بطولة كأس آسيا 2023.

تنظيم كأس آسيا 2023

وقال مسؤول في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لـ”الوكالة الألمانية”، اليوم الخميس: “دول اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا مهتمة باستضافة كأس آسيا 2023 المقررة الصيف المقبل، وذلك بعد اعتذار الصين”.

وكانت الصين قد اعتذرت عن استضافة منافسات البطولة، ما دفع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فتح الباب أمام جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء، من أجل التقدم لتنظيم كأس آسيا، وسيكون الموعد النهائي يوم 30 يونيو.

كوريا الجنوبية تسعى لاستضافة البطولة

وسبق أن أكدت تقارير صحافية أن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك – يول، الضوء الأخضر لاستضافة بلاده نهائيات كأس آسيا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ولم تستضف كوريا الجنوبية نهائيات البطولة منذ تنظيم المسابقة القارية عام 1960 للمرة الأولى، ونجحت في التتويج باللقب.