أوضح المركز الوطني للطب البديل والتكميلي آلية وطرق التأكد من وجود ترخيص لمقدم الخدمة أو ترخيص منشأة الطب البديل والتكميلي.

وأوضح المركز، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن التأكد من وجود ترخيص لمقدم الخدمة من خلال الطرق التالية بكل بساطة لضمان الحصول على الخدمة الموثوقة:

تراخيص الطب البديل:

– بالنسبة للممارس يتم ذلك من خلال إبراز رخصة مزاولة المهنة لمقدم الخدمة

– بالنسبة للمنشأة يمكن التأكد من حصول المنشأة على ترخيص من قبل المركز الوطني للطب البديل والتكميلي.

– من خلال الاستفسارات العامة وقنوات التواصل المعتمدة