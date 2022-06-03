نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بتجنب الإكثار من تناول الأغذية الغنية بالدهون والسكريات، لصحة أفضل وعدم زيادة الوزن.

ووضعت الهيئة العامة، رابطًا للمواطنين حيث يمكن من خلاله استخدام حاسبة السعرات الحرارية للمساعدة على تنظيم نظامهم الغذائي. https://sfda.gov.sa/ar/calculator

الفرق بين الوزن الزائد والسمنة

وقالت هيئة الغذاء والدواء، في انفوجراف على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إن هناك فرقًا بين الوزن الزائد والسمنة، قائلة إن الوزن الزائد يكون فيه معدل كتلة الجسم أكبر من أو يساوي 25، أما السمنة فيكون فيها معدل كتلة الجسم أكبر من أو يساوي 30.

وأشارت إلى أن طريقة حساب معدل كتلة الجسم تتم عن طريق قسمة الوزن على الطول.

أسباب السمنة وطرق خفض الوزن

وأكدت هيئة الغذاء والدواء أن أسباب زيادة الوزن والسمنة تتضمن الآتي: ارتفاع عدد السعرات الحرارية التي يستهلكها الجسم، كثرة تناول الأغذية الغنية بالدهون، وقلة الحركة.

ولفتت إلى أنه يمكن خفض الوزن الزائد من خلال تقليل استهلاك الدهون والسكريات، تنظيم برنامج غذائي منخفض السعرات الحرارية، وممارسة النشاط البدني بانتظام.