كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الاثنين، على مدن المملكة.

وقال مركز الأرصاد إن مكة المكرمة ووادي الدواسر وشرورة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بواقع 45 درجة مئوية، فيما تسجل مدينة طريف أدنى درجة حرارة بـ 18 مئوية.

درجات الحرارة العظمى

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن مكة المكرمة ووداي الدواسر وشرورة يسجلون 45 درجة مئوية، يليهم المدينة المنورة 44، ثم الأحساء والخرج 43.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فتأتي: طريف 18، وأبها والباحة 19، وتبوك وعرعر 23.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتدن في الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض يمتد تأثيرها على جنوب وجنوب غرب المملكة.

سحب رعدية:

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة على منطقتي جازان وعسير يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية.