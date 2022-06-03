قدم أستاذ وعالم الأبحاث في تخصص المسرطنات فهد الخضيري، 3 مفاتيح لتحقيق الصحة والرشاقة في الحياة.

وتتمثل المفاتيح الثلاثة التي نصح الخضيري باتباعها في تغريدة على حسابه؛ في: استبدال الدقيق الأبيض بالحبوب الكاملة بنخالتها.

كما تضمنت: ترك السكر الأبيض، واستبداله في حالات الضرورة بقليل من العسل أو دبس الرمان.

أما المفتاح الثالث لحصول على صحة جيدة ورشاقة؛ هو تقليل الملح أو استبدله بالليمون في كل الطعام.

وأضاف أستاذ المسرطنات في تغريدته: “للمعلومية المطاعم تضخ تلك السموم الثلاثة بكثرة لتحسين الطعم لك لأنك لا تهتم إلا به”.

السمنة وأمراض القلب

وفي وقت سابق، قال الخضيري: إن الصحة العالمية شددت على خطورة الأطعمة المحورة والمصنّعة على الصحة العامة، وهي سبب 30% من أمراض القلب؛ لوجود الدهون المتحولة وهي أخطر الأطعمة.

وأوضح أن المقليات والدونات والبيتزا والكوكيز (لأن الكوكيز يعجن بالدهون المتحولة المهدرجة) ضمن الأطعمة المحورة.

تحذيرات من الأكلات الشعبية

وفي السياق ذاته، حذر استشاري جراحة القلب، من خطورة الدهون في الأكلات الشعبية، واحتوائها على الدسم، ما قد يؤدي للجلطات القلبية أو الدماغية.

وقال في تصريح لـقناة الإخبارية: “إن الأكلات الشعبية تكون مليئة بالدسم، وتؤدي لارتفاع نسبة الدهون في الجسم، ما يجعلها تترسب في جدار الشرايين بوجه عام في الجسم كله، ما يؤدي إلى ضيق في هذه الشرايين”.

وتابع: “ضيق الشرايين قد يؤدي، لا قدر الله، إلى الإصابة بالجلطات القلبية أو الدماغية، والجلطات القلبية قد تحدث وفاة أو ضعف في عضلة القلب ما يؤثر على النشاطات اليومية للمريض”.