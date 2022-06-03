حذر الخبير التقني سالم الحربي من بعض الممارسات السلبية الخاطئة، والتي قد تتسبب في تلف بطارية هواتف الآيفون مع مرور الوقت.

وقال الحربي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، آبل تحذر من بعض الممارسات التي قد تتلف بطارية جهازك ومن هذه الممارسات:

ممارسات خاطئة

– وضع الهاتف في جهاز الشحن لفترات طويلة أو ترك الجهاز في عملية الشحن لوقت طويل

– تصفح البرامج وفتح اليوتيوب أثناء عملية شحن الهاتف الآيفون.

– الشحن التوربيني أو الشحن السريع للهواتف