ينتظر المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لـ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 3 لاعبين من المنتخب الأولمبي، حيث يخوضون حاليًا نهائي كأس آسيا تحت 23 سنة أمام منتخب أوزبكستان.

المنتخب السعودي يقدم كرة قدم جميلة

وقدم المنتخب السعودي الأولمبي تحت قيادة سعد الشهري كرة جميلة على المستويين الدفاعي والهجومي، حيث خاض الأخضر 5 مواجهات حتى الآن في البطولة بشباك نظيفة، وسجل الأخضر 11 هدفًا في البطولة حتى اللحظة الحالية.

ويضع رينارد عينه على ” أيمن يحيى ونواف العقيدي ومتعب الحربي” ربما يفكر في استدعائهم جميعًا لمعسكراته المقبلة، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

وفي سياق آخر، يرغب اللاعبان أيمن يحيى والحارس نواف العقيدي في تحقيق إنجاز شخصي لكل منهما في مباراة الأخضر الأولمبي أمام أوزبكستان.

أيمن يحيى يتنافس على جائزتي هداف البطولة وأفضل لاعب بعد أن ساهم في 4 أهداف للمنتخب السعودي، بينما يرغب نواف العقيدي في أن يحافظ على نظافة شباكه للمباراة السادسة على التوالي في البطولة ليظفر برقم غير مسبوق ويفوز بجائزة أفضل حارس في كأس آسيا.