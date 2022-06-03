أصدر الدفاع المدني عددًا من النصائح للتعامل مع العواصف الرملية، لتجنب مشاكل ضيق التنفس.

ووجه الدفاع المدني المواطنين بالبقاء في المنزل، خصوصًا للمصابين بأمراض الجهاز التنفسي، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

كما حذر المدني من المرور بجوار الأعمدة، وخطوط الضغط العالي، واللوحات الإعلانية.



الدفاع المدني ينصح بوجود كاشف الدخان:

ودائمًا ما يؤكد الدفاع المدني على أهمية وجود كاشف الدخان في المنزل لحماية الأرواح والممتلكات في المباني السكنية والتجارية.

أهمية كاشف الدخان:

وتكمن أهمية كاشف الدخان فيما يلي:

– التنبيه بوجود حريق في المبنى بوقت مبكر

– يسهل اكتشاف موقع الدخان

– يساعد على سرعة مكافحة الحريق

– يصدر أصواتًا مرتفعة توقظ النائم