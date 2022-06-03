شددت الإدارة العامة للمرور، على الالتزام بـ 3 نصائح في الحالات الطارئة، وعند تعطل مركبات الأشخاص؛ وذلك لسلامتهم وسلامة الآخرين.
وقالت إدارة المرور: “لسلامتك وسلامة الآخرين في الحالات الطارئة؛ أوقف مركبتك في أقصى الجانب الأيمن من الطريق”.
نصائح عند تعطل المركبة الخاصة بك:
ونصحت في إنفوجراف بحسابها على موقع “تويتر” بالالتزام بعدة خطوات عند تعطل المركبة وهي كالتالي:
- أخرج المركبة بشكل آمن لأقرب مكان خارج الطريق.
- ضع العلامات التحذيرية اللازمة على مسافة مناسبة تضمن تنبيه سائقي المركبات تجنبًا لاصطدامهم بها.
- إبلاغ الجهات ذات العلاقة.
إرشادات أخرى عند تعطل المركبة:
وكانت المرور أشارت إلى إرشادات أخرى يجب الالتزام بها عند تعطل المركبة وهي:
- إضاءة أنوار المركبة التنبيهية.
- وضع مثلث الطوارئ العاكس خلف المركبة لتنبيه المركبات الأخرى.
- الاتصال بالطوارئ لطلب المساعدة.
- تجنب الوقوف أمام أو خلف المركبة.
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