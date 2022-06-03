شددت الإدارة العامة للمرور، على الالتزام بـ 3 نصائح في الحالات الطارئة، وعند تعطل مركبات الأشخاص؛ وذلك لسلامتهم وسلامة الآخرين.

وقالت إدارة المرور: “لسلامتك وسلامة الآخرين في الحالات الطارئة؛ أوقف مركبتك في أقصى الجانب الأيمن من الطريق”.

نصائح عند تعطل المركبة الخاصة بك:

ونصحت في إنفوجراف بحسابها على موقع “تويتر” بالالتزام بعدة خطوات عند تعطل المركبة وهي كالتالي:

أخرج المركبة بشكل آمن لأقرب مكان خارج الطريق.

ضع العلامات التحذيرية اللازمة على مسافة مناسبة تضمن تنبيه سائقي المركبات تجنبًا لاصطدامهم بها.

إبلاغ الجهات ذات العلاقة.

إرشادات أخرى عند تعطل المركبة:

وكانت المرور أشارت إلى إرشادات أخرى يجب الالتزام بها عند تعطل المركبة وهي: