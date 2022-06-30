برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، دشن وكيل إمارة المنطقة حسين بن محمد آل سلطان، اليوم الأحد، فعاليات ملتقى الجوف 2022 “توطين وتمكين”، في المركز الحضاري بمدينة سكاكا، بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة نايل الرويلي.

أهم أهداف الملتقى

ويهدف الملتقى الذي ينظمه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى الإسهام في رفع نسب التوطين وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الجوف.

وطرحت أكثر من 30 جهة مشاركة من القطاعين العام والخاص قرابة 200 وظيفة للشباب والفتيات برواتب تبدأ من 4 آلاف ريال وتصل إلى 14 ألف ريال في عدد من المؤسسات الوطنية والشركات.

وتضمن الملتقى محاضرة للتعريف بمنتجات بنك التنمية الاجتماعية، وأخرى عن تمكين الشباب بالقطاع الخاص، وورشة عمل للتعريف ببرنامج التوطين.

ويأتي الملتقى ضمن جهود فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع إمارة المنطقة وأمانة الجوف والشركاء في القطاعين العام والخاص لتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين والتعريف ببرامج ومبادرات التوطين بالمنطقة ورفع نسب التوطين في سوق العمل، وفقًا لتوجيهات سمو أمير المنطقة، وتحقيقًا لأهداف “رؤية المملكة 2030”.