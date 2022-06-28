شارك 4200 مستفيد ومستفيدة في لقاء التوظيف المنعقد الشهر الماضي ، الذي نفّذته جمعية مساعي النسائية الخيرية بالشراكة مع “غرفة الرياض”، واستهدف الباحثين والعاطلين عن العمل.

عُقد اللقاء في مقر الجمعية ، وشهد اللقاء إقامة مقابلات شخصية وتقديم سير ذاتية، وتم فرز أسماء المتقدمين وعمل المقابلات الوظيفية للشواغر المطروحة لدى الشركات بما يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية.

فيما شملت الوظائف المطروحة ( الموارد البشرية ، تسويق ، جرافيك ، ديزاين ، تحصيل ديون ، محاسبين ، مدخل بيانات ، أمين مخزون ، مهندسين ، فني كهرباء ، خدمة عملاء ، حجوزات ، مدربين ، علاقات نزلاء واستقبال).

استكمال إجراءات التوظيف

وبحمد الله بلغ عدد المستفيدين الذين تم توظيفهم حتى الآن 320 مستفيداً ومستفيدة، وجارٍ العمل على استكمال إجراءات التوظيف لباقي المتقدمين والتواصل معهم.

برنامج التأهيل والتمكين

تأتي هذه المبادرة امتداداً لبرامج التأهيل والتمكين للمستفيدين التي تسعى لها الجمعية لتوفير فرص وظيفية للعاطلين والباحثين عن عمل.

يذكر أن جمعية مساعي النسائية الخيرية هي جمعية غير ربحية، تعنى بالتنمية المجتمعية في مجالات التوعية الحياتية والكفاية المعيشية، وسد عوز الأسر والتحول بهم من الرعوية إلى التنموية.