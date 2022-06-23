كشف بدر العثمان مراسل قنوات SSC عن رصد إدارة نادي الاتفاق مكافأة مالية للاعبين قدرها 35 ألف ريال في حال الفوز على نادي الاتحاد الليلة في الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

#مراسل_SSC | بدر العثمان:

إدارة نادي #الاتفاق رصدت مكافآت تقدر بـ35 ألف لكل لاعب في حال الفوز بمباراة اليوم.#الاتفاق_الاتحاد#SSC pic.twitter.com/qYtEdVJW3l — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) June 23, 2022

ويحتاج فارس الدهناء للفوز، وذلك من أجل البقاء في دوري المحترفين السعودي للموسم المقبل، بينما يرغب الاتحاد في الفوز للاقتراب خطوة من الفوز بلقب الدوري.

وسوف تنطلق المباراة بين الفريقين اليوم في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة في الدمام.