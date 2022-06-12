تُقَدِّمُ منصَّةُ مزايا التابعةُ للهيئةِ العامةِ للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” العديدَ من الخِدْمَاتِ والمزايا المتنوعةِ بأسعارٍ مُخَفَّضَةٍ وحصريةٍ للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وذلك بالشراكة مع مقدمي خِدْمَاتِ الأعمالِ من القطاعِ الخاصِ وبعضِ الجهاتِ الحكوميةِ،إذْ تعملُ المنصَّةُ كوسيطٍ بين مقدمي الخِدْمَاتِ والمستفيدين؛بهدفِ الإسهامِ في نمو المنشآت واستقرارها، ودعمِ نجاح أعمالها، ورفعِ جودة الخِدْمَاتِ المقدمةِ لها.

مزايا المنصة:

وتُرَكِّزُ منشآتُ عبر منصة مزايا على رفعِ كفاءة أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال، وتخفيضِ تكاليف تشغيلها، وتحسينِ أدائِها، ورفعِ جودة الخِدْمَاتِ المقدمةِ للمنشآت الصغيرة والمتوسطة،حيث تُقَدَّمُ بعضُ الخِدْمَاتِ مجانًا من قبل بعض الشركات، فيما تصلُ بعضُ الخصوماتِ الأخرى إلى نسبة 90%، إضافةً إلى تسهيلِ التزامِ المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمتطلبات الجهات التنظيمية، ومنها على سبيل المثال التأمينُ الصحيُّ.

360 ميزة:

ويمكنُ الاستفادةُ من المنصة التي تضم أكثر من 360 ميزةً عبر 3 خطوات مرنة، تبدأ بزيارة الرابط: هنا للاطلاع على المزايا والخِدْمَاتِ المعروضةِ، ثم اختيار الميزة التي يُرْغَبُ الاستفادةُ منها، وصولًا إلى تسجيل الدخول وطلب الميزة. كما يمكنُ تَصَفُّحُ مجموعةِ المزايا والخِدْمَاتِ المعروضةِ ضمن مجموعة تصنيفات ومنها؛ خِدْمَاتُ تقنية المعلومات،والخِدْمَاتُ اللوجستية والصيانة،بالإضافة إلى القانونية والتسويقية،وغيرِها من الخِدْمَاتِ التي يجري تحديثُها وإضافتُها بشكل دوري، ومن الخِدْمَاتِ المقدمةِ على سبيل المثال لا الحصر:صياغةُ العقودِ التجاريةِ،وأنظمةٌ محاسبية وإدارية،خِدْمَاتُ التجارةِ الإلكترونية، وإعدادُ وتنفيذُ الحَمَلَاتِ التسويقية.

وتتيحُ “منشآتُ” الفرصةَ لمقدمي خِدْمَاتِ الأعمالِ الذين يرغبون بالانضمام لمنصة مزايا عبر تقديم عروضٍ مُخَفَّضَةٍ تناسبُ احتياجاتِ المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال التسجيل كمقدم خدمة؛لتمكينهم من الاستفادة من قاعدة عملاء أكبر، وتقديمِ منتجاتٍ وخِدْمَاتٍ جديدةٍ تسهمُ في دعمِ قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

الجدير بالذكر أنَّ “منشآتِ” تعملُ بشكل دؤوب على توفير جميع الاحتياجات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال؛لخلقِ بيئةٍ واعدةٍ تتيحُ فرصَ الازدهار عبر تقديم الخِدْمَاتِ الداعمةِ وفرصِ الأعمال المساندة لنمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة،وتعزيز قدرته التنافسية، وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال،ودعم رواد الأعمال الطموحين؛لتحقيق زيادةٍ في معدلات تأسيس الشركات الجديدة .