أعلن الأمن العام القبض على 37 شخصًا ارتكبوا جرائم متنوعة خلال الأيام الماضية، منهم مواطن و27 مخالفًا لنظامي الإقامة والعمل ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في الإعلان والتسويق لحملات حج وهمية في عدة مناطق، حيث قاموا بالاستيلاء من ضحاياهم على مبالغ مالية.

إتلاف رصد آلي:

ونشر الأمن العام، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، مقطع فيديو، أعلن فيه القبض على مواطن أتلف جهاز رصد آلي بصدمه بمركبته وتكسيره بالحجارة في طريق عام، كما ألقى القبض على مواطن قام بالسطو على محال تجارية وسرقة ما تحويها.

وضبط الأمن مخالفًا لنظام الإقامة من الجنسية الباكستانية قام بسرقة 7907 ريالات من شركة، بالإضافة للقبض على مقيمين من الجنسية السودانية قاما بسلب مندوبي تطبيقات التوصيل.

سطو وسرقة:

وأوضح الأمن العام، أنه تم القبض على مقيمين من الجنسية النيجيرية قاما بالسطو على منزل وسرقة أجهزة إلكترونية ومركبة، مشيرًا إلى القبض على مقيم من الجنسية البوركينية نفذ حوادث جنائية تمثلت في سرقة محال تجارية ومنازل.

وقبض رجال الأمن على مقيم من الجنسية المصرية ارتكب حادثة جنائية تمثلت في الإعلان والتسويق لحملات حج وهمية في موقع بمنطقة الرياض، والاستيلاء من ضحاياه على مبالغ مالية.