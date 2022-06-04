أوضحت وزارة الصحة خطر السجائر الإلكترونية، محذرة من تسببها في عدد من الأمراض مستقبليًّا.

وأشارت الصحة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إلى أن استخدام السجائر الإلكترونية يزيد من احتمالية الإصابة بسرطان الرئة، والانسداد الرئوي المزمن، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والأمراض المتعلقة بالتدخين.



مخاطر النيكوتين:

كما أشارت إلى أن معظم السجائر الإلكترونية تحتوي على النيكوتين؛ ما يتسب في عدد من الأضرار قريبة المدى.

وبينت أن أضرار السجائر الإلكترونية قريبة المدى تتمثل في: الإدمان العالي للنيكوتين، وتأخير تطور الدماغ، فضلًا عن خطره صحيًّا على النساء والحوامل، لافتة إلى أنه مادة سامة تؤثر سلبيًّا على الأجنة.

الأعراض الصحية للسجائر الإلكترونية:

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الصحة أن الغثيان والخفقان والدوخة هي أعراض بسبب استخدام السجائر الإلكترونية.

ولفتت الصحة إلى أن الأعراض الصحية السيئة للسجائر الإلكترونية تأتي بسبب السائل المستخدم فيها، وقد يؤدي إلى تسمم النيكوتين، ومن أعراضه القيء والتعرق والدوخة والخمول والخفقان وصعوبة التنفس.

يذكر أن وزارة الصحة تتيح الحجز في عيادات الإقلاع عن التدخين عبر الرقم 937.