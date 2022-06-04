يبدو أن هبوط النادي الأهلي لـ دوري الدرجة الأولى السعودي ” دوري يلو” سيجعل السوري عمر السومة يغادر النادي بعد 8 سنوات قضاها في جدران الراقي.

وكان الأهلي هبط بعد تعادله مع نادي الشباب بدون أهداف في الجولة الثلاثين والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/2022.

عمر السومة قد يفضل الانتقال لـ القادسية الكويتي

وتفكر إدارة الأهلي في التخلص من السومة بسبب راتبه الكبير وفي ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي مما يفتح الباب أمام أندية ” الأهلي المصري، الزمالك المصري، القادسية الكويتي، الريان القطري” للتفاوض مع المهاجم السوري.

وبوقت سابق، كشف برنامج ” الديربي” عبر حسابه الرسمي في “تويتر” أن السومة سينتقل لنادي القادسية الكويتي لكنه انتظر هبوط الراقي أولًا لـ دوري الدرجة الأولى.

السومة صاحب الـ33 عامًا انضم إلى الراقي منذ صيف 2014، عندما انضم قادمًا من القادسية الكويتي، حيث قدم مستويات طيبة في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لكنه عانى من بعض المشكلات في الآونة الماضية، خاصة مع أزمات الأهلي المستمرة، سواء من الناحية المادية والإدارية، أو الفنية.