أوصى مجلس شؤون الأسرة، بضرورة إعداد الطفل للمستقبل، حيث يبدأ ذلك بتعويده على تحمل المسؤولية منذ وقت مبكر.

أهمية تعليم الطفل المسؤولية

وقال المجلس في إنفوجراف نشره على حسابه بموقع “تويتر”، إن 11% من المواطنين بالمملكة من الفئة العمرية ما دون سن الخامسة، وذلك نقلًا عن تقرير اليوم العالمي للطفل لعام 2019.

وأكد أن تعليم الطفل تحمل المسؤولية له مزايا وأهمية كبرى منها إعداده بصورة جيدة للمستقبل، شعور الطفل بأهميته في المنزل، وتمكينه من البدء بإدارة حياته.

خطوات تعزيز المسؤولية للطفل

وقدم مجلس شؤون الأسرة 4 خطوات تعزز المسؤولية لدى الطفل وهي:

– تعليم الطفل الاعتماد على النفس

– تشجيع الطفل على المشاركة في الأعمال الخيرية

– إعطاء الطفل بعض المسؤوليات مثل ترتيب سريره أو تنظيف غرفته.

– تعليم الطفل أهمية الوقت وإنجاز الأعمال في مدة زمنية محددة.