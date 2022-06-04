حذر الدفاع المدني، من تكرار حوادث المسابح؛ لافتًا إلى عدة طرق يمكن اتباعها للحماية.

وأوضح أن هناك أربع طرق للوقاية من حوادث المسابح؛ هي: توفير أدوات السلامة مثل أطواق النجاة، وملء أرضية مانعة للانزلاق على الحواف. كما نصحت بعدم ترك الأطفال بمفردهم في أحواض السباحة، ووضع سياج لمنع دخولهم بمفردهم.

الانزلاق في المسابح

وأشار الدفاع المدني إلى أن وصول السلالم إلى قاع المسبح في كافة الأركان يسهل صعود ونزول الأشخاص ما يحد من حوادث الانزلاق. ولفت إلى أهمية وجود أجهزة إنذار في المسابح، للتنببيه أو الإنذار في حالة سقوط أي جسم في ماء المسبح.