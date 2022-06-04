تحتفل الملكة إليزابيث باليوبيل البلاتيني بمناسبة جلوسها على العرش لمدة 75 عامًا، والبعض لا يعلم أن أوروبا بها عائلات مالكة أخرى غير العائلة المالكة البريطانية، وفي هذا السياق وبينما يشاهد العالم هذه الاحتفالات العظيمة، إليك معلومات عن بعض العائلات المالكة الأوروبية التي يعمل البعض منها بدوام جزئي.

وظائف العائلات المالكة الأوروبية

1- العائلة المالكة الهولندية

كشف ملك هولندا، ويليم ألكسندر، أنه بجانب واجباته الملكية، فقد شغل وظيفة بدوام جزئي لمدة عقدين كطيار على أسطول KLM المكون من طائرات من طراز Fokker 70.

وفي العام السابق، كانت أعلنت الملكة بياتريكس ملكة هولندا أنها ستترك العرش، قائلة إن الوقت قد حان لنقل التاج إلى جيل جديد بعد 33 عامًا في العرش، وفي العام نفسه، حذا الملك ألبرت ملك بلجيكا حذوها متذرعًا بأسباب صحية.

2- ولي عهد الدنمارك

في الدنمارك، اكتسب ولي العهد فريدريك وزوجته ماري، وهي عارضة أزياء أسترالية سابقة، لقب ملوك الدراجات لأنهم يتناوبون على الذهاب إلى المدرسة مع أطفالهم في كوبنهاغن من خلال ركوب الدراجات، ويعملان في جمعيات غير ربحية.

3- ملك إسبانيا

فاجأ الملك السابق خوان كارلوس الإسبانيين عندما تنازل في 2014 عن الحكم بعد سلسلة من الفضائح المالية والرومانسية، ويقضي أيامه حاليًا في حضور سباق القوارب الشراعية.

4- السويد

قام الملك السويدي، كارل السادس عشر غوستاف، العام الماضي بإخراج خمسة من أحفاده من المنزل الملكي، وجردهم بذلك من لقب صاحب السمو الملكي، مما يعني أنهم لم يعودوا مطالبين بأداء واجبات ملكية، وهو ما منحهم فرصة للاندماج في العالم والحصول على وظائف.

أما الأميرة مادلين أصغر أبناء الملك، فهي تؤدي الواجبات الملكية وتعمل مع مؤسسات غير ربحية، وزوجها كريستوفر أونيل، وهو مواطن بريطاني أمريكي، رفض قبول لقب ملكي حتى يتمكن من مواصلة حياته المهنية، بحسب موقع الـ BBC البريطاني.