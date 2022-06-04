يحرص الناس حول العالم؛ وخصوصًا النساء على جمالهن ونضارة بشرتهن؛ لاسيما بعد ظهور آثار الشيخوخة والعوامل الخارجية جلية تأثرًا بتقدم السن، أو حرارة الشمس، أو زيادة الرطوبة.

وتقول طبيبة الأمراض الجلدية كيرا بار: إن مجموعة من الخبراء قد توصلوا إلى تركيبة متطورة لمكمل غذائي يتألف من 4 مكونات مدعومة علميًّا، لإفادة البشرة في مرحلة الشيخوخة وتعزيز نسيجها.

وتتمثل تلك المكونات في:

إنزيم مساعد CoQ10:

وتذكر عالمة التغذية بروفيسور آشلي جوردان فيريرا: “تم إثبات التأثيرات الوقائية المضادة للأكسدة لـ CoQ10 في الخلايا الكيراتينية البشرية والخلايا الليفية، وهي أنواع رئيسية من الخلايا الضرورية لصحة الجلد”.

وتكمل: “CoQ10 ثبت سريريًّا أنه من المكملات التي تعمل على تحسين مرونة البشرة ونعومتها مع تقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة”.

ويمكن الحصول على الإنزيم المذكور من خلال تناول خلال تناول البروكلي، والفول السوداني، والأسماك، ولكن من الصعب الحصول على ما يكفي لدعم المستويات القياسية مع التقدم في العمر؛ لأن مستويات CoQ10 تتناقص في نفس الوقت.

فيتوسيراميدات:

بالرغم من غرابة اسمه، إلا أن كثيرًا من منتجات التجميل تحتوي على مركب السيراميد، لأنه يجمع حوالي 50% من حاجز البشرة، وهو يساعد بشكل كبير على الحفاظ على شبابها.

فاكهة الرمان:

يتميز الرمان باحتوائه على مجموعة كبيرة من مضادات الأكسدة البوليفينول، بما يشمل حمض إيلاجيك، وهو نوع معين من البوليفينول؛ يبطئ ظهور علامات الشيخوخة.

كما تساهم مضادات الأكسدة الموجودة في الرمان في تعزيز الحماية من أشعة الشمس؛ مما يؤهل الخلايا لتحمل الأشعة فوق البنفسجية.

أستازانتين:

يرى أطباء الجلد أنه عند الاقتراب من مرحلة الشيخوخة، يجب أن يؤخذ في الاعتبار آثار الإجهاد التأكسدي على الجلد، لأنه يمكن أن يؤدي إلى “انهيار الكولاجين والإيلاستين، مما يجعل البشرة تتجعد وتترهل.

وفي هذا الم حلة تتضاعف اهمية مضادات الأكسدة، ومن بينها مركب أستازانتين الكاروتيني القوي، الذي يساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي في الجلد.