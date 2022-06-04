أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن تعرض منطقة الرياض لاستمرار حالة العوالق الترابية، ما يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية في كثير من محافظة .

وأوضح المركز أن المحافظات المتأثرة هي كل من: الدوادمي، والرين، والقويعية، وعفيف.

وتستمر حالة التنبيه إلى الساعة الثالثة من صباح غد الأحد، علمًا ببدئها في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.



كما أشار المركز إلى أن كلًّا من مدن الزلفى، والغاط، والمجمعة، وثادق، وحريملاء، ورماح، وشقراء، ومرات؛ تتأثر بحالة الأتربة المثارة، حتى الثانية من صباح غد الخميس.



وفي السياق نفسه؛ أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض منطقة نجران لاستمرار حالة العوالق الترابية؛ ما يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

وأوضح مركز الأرصاد أن المدن المتأثرة بالتنبيه هي: بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباتش، وشرورة، ونجران، ونجمة.

وتستمر حالة التنبيه حتى الرابعة من صباح غد الأحد، علمًا بأنها بدأت في التاسعة من صباح اليوم السبت.

عواصف رملية في الرياض

كما رفع المركز الوطني للأرصاد حالة التحذير من عواصف رملية تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية على منطقة الرياض.

وأشار إلى أن المدن المتأثرة بالعواصف هي: الحريق، والخرج، والدرعية، والدلم، والعاصمة الرياض، والمزاحمية، وحوطة بني تميم، ودلما.

وأشار المركز إلى استمرار حالة التحذير حتى الحادية عشرة من مساء اليوم السبت.