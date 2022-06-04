قدم ا‏‏‏ستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، خالد النمر، عدة نصائح للطلاب للتعامل مع حرارة الصيف بالتزامن مع المودة الحارة التي تشهدها العديد من المناطق.

نصائح للطلاب في فصل الصيف

وقال النمر في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “نصائح للطلاب في فصل الصيف”.

الإكثار من شرب السوائل الباردة.

درجة حرارة الفصول حوالي 25 درجة.

الابتعاد عن التزاحم.

تفادي ضربة الشمس بعدم التواجد لوقت طويل تحت أشعة الشمس؛ لأن درجات الحرارة قد تصل 47 درجة مئوية هذه الأيام في بعض المدن.

توقعات بارتفاع درجة الحرارة