أعلنت شركة ماكدونالدز السعودية فتح باب التوظيف (رجال / نساء) لعدد 400 وظيفة شاغرة، وذلك وفق التفاصيل التالية :
– تفاصيل أماكن العمل:
- فروع الشركة في المنطقة الغربية.
- فروع الشركة في المنطقة الجنوبية.
– مواعيد ومواقع التقديم:
1 – جدة
1 – جدة
-
فندق روشان الازهر
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26 يونيو
2 – مكة المكرمة
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غرفة مكة التجارية
- 27 يونيو
3 – أبها
-
غرفة أبها التجارية
-
27 يونيو
4 – المدينة المنورة
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مركز طاقات المدينة
- 28 يونيو
5 – جازان
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غرفة جازان التجارية
-
29 يونيو.
6 – الطائف
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فندق ميريديان الهدا
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30 يونيو.
– ملاحظة:
– يجب إحضار السيرة الذاتية.
طريقة التقديم
– إذا تعذر حضورك، يمكنك التقديم عبر موقع الشركة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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