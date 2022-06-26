أعلنت شركة ماكدونالدز السعودية فتح باب التوظيف (رجال / نساء) لعدد 400 وظيفة شاغرة، وذلك وفق التفاصيل التالية :

– تفاصيل أماكن العمل:

فروع الشركة في المنطقة الغربية.

فروع الشركة في المنطقة الجنوبية.

– مواعيد ومواقع التقديم:

1 – جدة

فندق روشان الازهر

26 يونيو

2 – مكة المكرمة

غرفة مكة التجارية

27 يونيو

3 – أبها

غرفة أبها التجارية

27 يونيو

4 – المدينة المنورة

مركز طاقات المدينة

28 يونيو

5 – جازان

غرفة جازان التجارية

29 يونيو.

6 – الطائف

فندق ميريديان الهدا

30 يونيو.

– ملاحظة:

– يجب إحضار السيرة الذاتية.

طريقة التقديم

– إذا تعذر حضورك، يمكنك التقديم عبر موقع الشركة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).