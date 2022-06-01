بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيد فرديناند ماركوس جونيور، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية الفلبين.

وأعرب الملك المفدى، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية الفلبين الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

برقية ولي العهد

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيد فرديناند ماركوس جونيور، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية الفلبين.

وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لفخامته، ولشعب جمهورية الفلبين الصديق المزيد من التقدم والرقي.