قبضت شرطة محافظة المهد على 3 مقيمين من الجنسيات السودانية والنيبالية والبنجلاديشية؛ لسرقتهم كيابل نحاسية من أحد المواقع.

وأُوقِفوا واتُّخِذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأُحِيلوا إلى النيابة العامة.