قبضت شرطة محافظة المهد على 3 مقيمين من الجنسيات السودانية والنيبالية والبنجلاديشية؛ لسرقتهم كيابل نحاسية من أحد المواقع.
وأُوقِفوا واتُّخِذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأُحِيلوا إلى النيابة العامة.
قبضت شرطة محافظة المهد على 3 مقيمين من الجنسيات السودانية والنيبالية والبنجلاديشية؛ لسرقتهم كيابل نحاسية من أحد المواقع.
وأُوقِفوا واتُّخِذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأُحِيلوا إلى النيابة العامة.
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