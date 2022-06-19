أعلن الدفاع المدني استشهاد أحد أفراده أثناء مكافحة حريق في الرياض.
ونعت المديرية العامة للدفاع المدني الجندي أول ممدوح بن صالح الحارثي، الذي استشهد أثناء مكافحة حريق في منزل بمدينة الرياض.
أعلن الدفاع المدني استشهاد أحد أفراده أثناء مكافحة حريق في الرياض.
ونعت المديرية العامة للدفاع المدني الجندي أول ممدوح بن صالح الحارثي، الذي استشهد أثناء مكافحة حريق في منزل بمدينة الرياض.
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