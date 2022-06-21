أعلنت تقنية عرعر للبنات اليوم، عن فتح باب القبول والتسجيل الإلكتروني بالكلية ، لعدد من التخصصات خلال الفترة من ٢٥/١٢/١٤٤٣ هـ و حتى ٢٩/١٢/١٤٤٣ هـ .

شروط القبول في تقنية عرعر للبنات

وأوضحت الكلية أن القبول سيكون وفقا لعدة شروط تنطبق على المتقدمات منها أن تكون سعودية أو من أم سعودية، وأن تكون حاصلة على الثانوية العامة، وأن لا تكون مفصولة، وليست موظفة، وأن لا يكون قد تم قبولها في برنامج آخر يشترك في نفس الفترة الزمنية للدراسة أو مستمرة في نفس البرنامج .

وسيكون التقديم عبر الموقع إلكتروني “بوابة قبولي” بالموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني .