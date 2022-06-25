توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تسجل الأحساء أعلى درجة حرارة اليوم السبت، بواقع 47 درجة مئوية، تليها كل من حفر الباطن ووادي الدواسر والخرج بـ 46 درجة مئوية.

توقعات الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل والقصيم.

أمطار رعدية

ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول الأمطار الرعدية على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة في فترة ما بعد الظهيرة يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية. وطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة.