أوصت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بعدة نصائح قبل شراء جهاز التكييف وأثناء التشغيل وبعد الاستخدام؛ من أجل تكييف أفضل وكفاءة أعلى.

إرشادات مهمة

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”، أنه يجب استخدام تطبيق “تأكد” قبل الشراء للتحقق من بيانات كفاءة الطاقة، واختيار مكيف يتفق مع سعة المكان.

وأوضحت أنه لضمان تشغيل الجهاز بكفاءة أفضل، يجب الالتزام بما يلي:

– إغلاق الأبواب والنوافذ

– ضبط الجهاز عند درجة 24 درجة مئوية

– إطفائه عند عدم الحاجة إليه

– تنظيف الفلتر كل أسبوعين

– الصيانة الدورية