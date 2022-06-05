تعتبر رحلة الحج من أعظم الرحلات الإيمانية العظيمة التي لا تتكرر في الحياة كثيرًا، لذلك على الحاج الاستعداد لها بكل ما أوتي للاستمتاع بأداء المناسك بسهولة ويسر بدون أي تعب.

توصيات للاستعداد الجيد للحج

ومع قرب هذه الأيام الجليلة، قدم مجلس شؤون الأسرة، عدة توصيات للاستعداد الجيد قبل الذهاب إلى الحج، خاصة في حال إذا كانت أفراد العائلة متوجهة لأداء المناسك.

وأكد المجلس أن الاستعداد الجيد قبل الذهاب إلى الحج، يُمكن أفراد الأسرة من أداء المناسك بسهولة ويسر في أجواء إيمانية وروحانية.

وكشف المجلس عن أنواع الاستعداد للحج في إنفوجراف على حسابها بموقع “تويتر”، وهي: “نفسي، روحي، بدني، صحي، مالي”.

خطوات مهمة قبل الذهاب للحج

كما حث على عدة خطوات مهمة للأسرة قبل الذهاب إلى الحج والتي تتمثل في:

1- معرفة المناسك والأحكام الفقهية للحج.

2- وضع ميزانية مالية مناسبة.

3- الحصول على التطعيمات اللازمة.

4- التعود على الصبر والتحمل.

5- ممارسة التمارين البدنية.