أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، عن خطوات التسجيل لإصدار وثيقة العمل الحر عبر بوابة العمل الحر بمهنة مندوب توصيل الطلبات، أحد أكثر القطاعات نموًا، والحصول على دعم مادي شهري.

خطوات التسجيل في بوابة العمل الحر:

وأوضح الصندوق أن خطوات التسجيل هي:

1- الدخول على بوابة العمل الحر من (هنا).

2- إنشاء حساب من خلال التسجيل برقم الجوال.

3- التوثيق من خلال أبشر.

4- بناء طلب الوثيقة.

5- الحصول على وثيقة العمل الحر.

مزايا الدعم:

وأوضح صندوق تنمية الموارد البشرية أن مزايا دعم العمل الحر للعاملين في مجال توصيل الطلبات هي:

1- الحصول على دعم شهري يصل إلى 3 آلاف ريال.

2- كسب دخل متميز.

3- ميزة العمل في قطاع متسارع النمو.

وأفاد الصندوق أن شروط التسجيل في برنامج دعم العمل الحر هي:

1- أن يكون المتقدم من مواطني المملكة.

2- ألا يقل سنه عن 18 ولا يزيد عن 60 عامًا.

3- ألا يكون متقاعدًا.

4- ألا يكون طالبًا منتظمًا أو لديه عمل خاص (سجل تجاري).

5- ألا يكون على رأس العمل في أحد القطاعين الحكومي أو الخاص.

6- ألا يكون مستفيدًا حاليًا من أحد برامج الدعم المقدمة من “هدف” لدعم التوظيف أو التدريب على رأس العمل.

7- أن يمتلك المتقدم وثيقة (عمل حر) سارية، بمسمى مهنة (مندوب توصيل طلبات)، من خلال بوابة العمل الحر، أو حسب ما يحدده الصندوق والجهات ذات العلاقة.