تعيش الأردن حالة من الحزن؛ بعد مقتل طالبة أردنية بأعيرة نارية أطلقها عليها مجهول عقب خروجها من لجنة الاختبارات في كلية التمريض.

ونقلت وسائل إعلام محلية تصريحات لمسؤول أمني أكد أن أحد الأشخاص أقدم على إطلاق أعيرة نارية باتجاه إحدى الفتيات داخل جامعة خاصة شمال العاصمة، أدى إلى وفاتها فور وصولها المستشفى.

4 طلقات في الجسد

وأوضح شهود الواقعة، في تصريحات إعلامية أن هناك شاباً متنكراً يرتدي قبعة، أطلق 5 رصاصات على الفتاة، واحدة في الرأس و4 طلقات في الجسد، وتمكن من الهرب من رجال الأمن عند محاولة القبض عليه؛ لافتين إلى أن عمره لا يتجاوز 24 عامًا.

ملاحقة المجرم

وأصدرت الجامعة بيانًا عن الواقعة جاء فيه: “تتعهد الجامعة بالملاحقة القضائية لكل من تسبب بهذا الحادث المؤلم حتى ينال القصاص العادل على جريمته البشعة”.

وقد هزت الحادثة المروعة الأردن؛ لا سيما وأنها تأتي بعد أيام قليلة من حادثة مقتل الطالبة المصرية نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة؛ وسط مطالبات بالقصاص، وتطبيق أقسى العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم.