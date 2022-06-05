تُختتم مباريات الجولة الأولى من تصفيات أمم إفريقيا 2023 بإقامة خمس مباريات اليوم.

موعد مباريات اليوم

اللقاء الأول بين منتخبي بوتسوانا وتونس، المباراة الثانية بين إفريقيا الوسطى والمنتخب الغاني، المباراة الثالثة بين مالاوي وإثيوبيا، اللقاء الرابع بين منتخبي مدغشقر وأنجولا في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة.

المباراة الخامسة ستكون بين منتخبي مصر وغينيا في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

نتائج مباريات السبت بـ تصفيات أمم إفريقيا 2023

وكانت لقاءات أمس السبت انتهت بالتعادل بين فريقي بوروندي ونامبيبا والتعادل بين منتخبي النيجر وتنزانيا وفوز جامبيا على جنوب السودان، كذلك فازت السنغال بطلة إفريقيا 2021 على منتخب بنين بثلاثية مقابل هدف، موريتانيا فازت على السودان بثلاثية دون رد، منتخب الجزائر فاز على أوغندا بثنائية دون رد.

وحقق منتخب مالي فوزًا كبيرًا على الكونغو برازفيل برباعية دون رد، أما منتخب الجابون ففاز على منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد.