أكدت النيابة العامة خضوع مقرات سكن الحجاج لأرفع معايير السلامة والأمان، وإحاطتها بحماية جزائية حازمة، تجاه أي مخاطر أو ممارسات ضارة قد تنشأ في هذا الجانب.



الأمن والسلامة

وحذرت من التحايل أو الغش في توفير متطلبات الحماية من الحريق في المنشآت، أو التحايل والغش من مكاتب المخططات الهندسية في مخططات السلامة.

وفيما يتعلق بأعمال الصيانة، حذرت النيابة العامة من التحايل أو الغش وفقا لما نصت عليه اللوائح الفنية أو التنظيمية، وما أوصت به الجهة الصانعة.

وأكدت على حظر استيراد أو تركيب أنظمة ومعدات ووسائل السلامة، غير المطابقة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية المعتمدة دوليًا في المملكة العربية السعودية.

سجن 6 أشهر وغرامة 30 ألف ريال

كما حظرت النيابة العامة إعادة تشغيل المنشأة أو الجزء الذي أوقف منها بسبب وجود مخالفة ذات خطورة، دون إزالة المخالفة. وأشارت إلى أن مرتكب أي مخالفة مما سبق ذكرها يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، وغرامة تصل إلى 30 ألف جنيه.