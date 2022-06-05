قال مقدم فقرة تقويم اليومية على قناة العربية، الدكتور خالد الزعاق، إن خمس مناطق في الكويت سجلت درجات الحرارة الأعلى في العالم خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

خلال 24 ساعة الماضية :

سجلت خمس مناطق ب #الكويت الدرجات الأعلى في العالم

1- الجهراء 51.9

2-الصليبية 51.6

3-الوفرة 50.6

4-العبدلي 50.5

5-الصابرية 50.2

والموجه هذه أحد موجات صباغ اللون

ففيها يتمايز لون النخيل الأصفر والأحمر pic.twitter.com/sUtv0ksdUM — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) June 9, 2022

درجات الحرارة في الكويت

وأوضح في تغريدة على حسابه بتويتر أن المناطق هي: الجهراء 51.9، والصليبية 51.6، والوفرة 50.6 ، والعبدلي 50.5 5، والصابرية 50.2 مشيرًا إلى أن هذه الموجة أحد موجات صباغ اللون ففيها يتمايز لون النخيل الأصفر والأحمر.

بداية خراف النخيل

وأشار إلى أنه خلال هذه الأيام يبدأ خراف النخيل على سلطنة عمان واليمن وجنوب السعودية، كما تبدأ تباشير الرطب الروثانة على المدينة، والغرة على جنوب الرياض والخرج والأحساء، والقطيف.

وبين أن الزواحف والحشرات والمزروعات سلوكياتها مرتبطة بالمناخ صيفًا وشتاءً، وأهم المزروعات في الخليج هي النخلة، ومدة حملها الإثمارية 9 شهور، أربعة ونصف يعتني بالنخلة، تسميد، وتكريب، وتشويك؛ وأربعة شهور يعتني بالثمرة تركيب، وخراف، وجذاذ، فمع بداية الصيف يبدأ الماء تركيب النخيل، ومع آخره يجذون النخيل.