قدمت “وزارة الصحة” خدماتها الصحية عبر عيادة ما بعد الإصابة بفيروس كورونا لـ 6 آلاف مستفيد، وذلك عبر 100 عيادة، أطلقتها الوزارة في مختلف المناطق والمحافظات والتجمعات الصحية.

ما بعد الإصابة بفيروس كورونا

وبينت “الصحة” أن عيادة ما بعد الإصابة بفيروس “كورونا” تستهدف المرضى الذين تستمر لديهم الأعراض لما بعد شهر من الإصابة بالفيروس، بحيث يتم تقييم الوضع الصحي للمصاب، ومن ثم تعد الخطة العلاجية المناسبة.

وتأتي هذه المبادرة امتدادًا للنجاحات المستمرة لإستراتيجية المملكة في مكافحة الجائحة، واستكمالًا للخدمة الطبية للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث تُعـد المملكة إحدى الدول الرائدة التي اُستحدثت فيها هذه الخدمة.

أعراض فيروس كورونا

يذكر أن 80 % من المصابين بفيروس “كورونا” المستجد يعانون على الأقل من عرض واحد بعد شهر من الإصابة، حيث تنقسم الأعراض المطولة بعد شهر من التعافي إلى ثلاث مجموعات، وهي أعراض مستمرة من الإصابة، وأعراض جديدة، وأعراض تختفي وتظهر مرة أخرى، كما يوجد أكثر من 60 عرضًا ولكن أكثرها شيوعًا هي الإجهاد والإرهاق المزمن بنسبة تتجاوز 60%، والصداع بنسبة 44%، ومشاكل في التركيز والذاكرة بنسبة 27%، ومشاكل في الشعر والجلد بنسبة 25%، وصعوبات في التنفس بنسبة 24%، واضطرابات النوم بنسبة 21%.