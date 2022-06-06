أكد مجلس شؤون الأسرة، أن التأديب الإيجابي للطفل يسهم في بناء علاقة صحية مع والديه، مما يساعد على خلق انضباط الأبناء وابتعادهم عن السلوكيات غير المقبولة.

تعريف التأديب الإيجابي

وقال المجلس في إنفوجراف إن التأديب الإيجابي هو أسلوب تنشئة يركز على تنمية علاقة الوالدين والطفل، من خلال إفهام الطفل المطلوب منه تجاه سلوكه.

خطوات تأديب الأبناء بشكل إيجابي

وأشار المجلس إلى وجود 6 خطوات وأساليب تؤدي إلى تأديب الأبناء بطريقة ذكية وهي:

1- تخصيص وقت لجلوس الوالدين مع الطفل بمفردهم.

2- الثناء على أفعال الطفل الحميدة.

3- المشاركة مع الطفل في حل المشكلات التي تواجهه.

4- ابتكار أساليب جديدة لتمضية الوقت مع الطفل.

5- إعطاء الطفل فرصة القيام بالأشياء الإيجابية.

6- حدد للطفل ما هو المقصود بسواء السلوك.