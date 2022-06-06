أوضح خبير المسرطنات الأستاذ الدكتور فهد الخضيري، عددًا من الأمور التي قد تخفف من أضرار المسكنات.

تجنب أضرار المسكنات

وأشار إلى أن شرب كميات كبيرة من الماء، وعدم تناول الحبوب المسكنة في حالات الجوع ومراعاة الوقت الكافي بين الجرعات؛ قد يخفف من أضرارها على الكلى وعلى الجسم عمومًا.

كما شدد على عدم تجاوز الجرعة المحددة والموصى بها كل 8 ساعات؛ وعدم الاستمرار في تعاطي المسكنات.

ولفت أستاذ المسرطنات إلى أهمية عدم الاستمرار في تعاطي المسكن لمدة تجاوز 3: 4أيام.

وقد أوضح الخضيري أن معظم الفشل الكلوي يأتي من استخدام أدوية بصورة غير صحية وبلا إشراف صحي، وإساءة استخدام بعض المسكنات ومشروبات الطاقة والغازية.

وبين أن المواد المذكورة تسبب جفاف الجسم، ونقص الماء، ودخول الأملاح العالية.

أسباب الفشل الكلوي

وفي وقت سابق؛ قال استشاري أمراض الكلى الدكتور فاضل الرويعيّ، إن داء السكري والضغط يمثلان تقريبًا 70% من أسباب الفشل الكلوي. وأضاف خلال استضافته في قناة الإخبارية: ” الشخص المصاب بالسكري وارتفاع ضغط الدم مع المتابعة، إن استطاع السيطرة عليهما إن شاء الله ما يصل لمرحلة الفشل الكلوي”.

الأمراض المناعية والفشل الكلوي

وأكمل: “هناك سبب ثالث له علاقة بالفشل الكلوي، وهي عبارة بعض الأمراض المناعية، التي تسمى بالتهاب الكبيبات، والتهاب الكبيبات البؤري والقطعي، هذه من الأسباب المشهورة، بعد ذلك يأتي موضوع الأمراض الوراثية والمشهورة عندنا منها هي أمراض التكيسات”.

الفشل الكلوي والحمل

وتابع: “تأتي بعد ذلك الأمراض النادرة، لكن من المهم أن أذكر هنا مشكلتين قد يتجاهلهما كثيرون، وهما أن الفشل الكلوي الحاد قد يصل إلى فشل كلوي مزمن ونهائي، وكذلك الفشل الكلوي المصاحب لمضاعفات الحمل، دائمًا النساء خاصة تسمم الحمل لدى النساء قد يكون سببًا للفشل الكلوي ويمثل عندنا أكثر من 1% وهي تعتبر نسبة قليلة”.