مع قرب انتهاء الاختبارات، وبداية موسم العطلات الصيفية والإجازات الخاصة بالحج، يسعى الكثير إلى قضاء وقت ممتع خلال هذه العطلة بالسفر إلى وجهة سياحية مميزة، ولذا من الضروري مراعاة بعض الأمور لسفر آمن وقضاء رحلة سعيدة.

وقدم مجلس شؤون الأسرة، عدة إرشادات للأسرة من أجل سفر آمن في الإجازات، قائلًا إن التخطيط الأسري الجيد قبل السفر يساعد في تعزيز فرص تمتع أفراد العائلة بالإجازة بأمان وطمأنينة.

خطوات مهمة قبل السفر للإجازات

وأوصى المجلس في إنفوجراف نشره على حسابه بموقع “تويتر”، بـ 6 خطوات مهمة للأسرة قبل السفر للإجازات والتي تتمثل في:

1- وضع خطة قبل السفر.

2- البحث جيدًا عن المدينة المراد السفر إليها.

3- التحقق من إرشادات السفر إلى الوجهة.

4- اصطحاب أدوات الإسعافات الأولية.

5- مراعاة تباين اهتمامات أفراد الأسرة.

6- معرفة خدمات الطوارئ بالمكان.

مؤشرات السياحة الداخلية

وكشف المجلس، عن مؤشرات السياحة الداخلية، قائلة إن المملكة قفزت 10 مراتب في تصنيف السياحة عالميًا 2022، كما حققت 34% نموًا في عدد الرحلات السياحة المحلية مقارنة بعام 2019.