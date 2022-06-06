وافق مجلس الوزراء على تعديلات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية؛ بهدف تطوير القطاع مما يؤدي إلى رفع كفاءة خدماته وتطوير بنيته التحتية.

أبرز أهداف النظام:

واستعرضت وزارة الطاقة، عبر إنفوجرافيك نشرته على حسابها بموقع تويتر، أبرز أهداف النظام، ومنها تشجيع المنافسة وإيجاد بيئة جاذبة والارتقاء بمستوى الخدمات بجودة وكفاءة عالية وكذلك تحقيق أمن وسلامة إمداد الغاز.

أبرز ملامح النظام:

ويهدف نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول المسال، إلى حماية المصلحة العامة ومصالح المستهلكين وتمكين المرخص لهم بالتشغيل بكفاءة وأيضًا رفع مستوى المعايير والمقاييس وتوطين التقنية.

أما أبرز ملامح النظام فهي تعزيز المنافسة وحماية حقوق المستهلكين والرقابة والتفتيش والترخيص لمزاولة الأنشطة.