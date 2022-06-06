وجهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، إرشادات مهمة للطلاب والطالبات، قبل ساعات من انطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث.

ونصحت إدارة تعليم الرياض الطلاب والطالبات بما يلي:

إرشادات قبل الاختبارات

1- قبل الاختبار لا تحاول تعلم شيء جديد

1- تأكد من زمن ومكان الاختبار

3- استعن بالله وتوكل عليه

4- أجب عن الأسئلة السهلة أولاً

5- أقرأ كل سؤال بعناية

6- راجع إجاباتك بعد الانتهاء

انطلاق الاختبارات غداً

ومن المقرر أن تبدأ مداس التعليم العام غدًا الاختبارات التحريرية النهائية للفصل الدراسي الثالث حضوريًا لجميع المراحل الدراسية.