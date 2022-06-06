وجهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، إرشادات مهمة للطلاب والطالبات، قبل ساعات من انطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث.
ونصحت إدارة تعليم الرياض الطلاب والطالبات بما يلي:
إرشادات قبل الاختبارات
1- قبل الاختبار لا تحاول تعلم شيء جديد
1- تأكد من زمن ومكان الاختبار
3- استعن بالله وتوكل عليه
4- أجب عن الأسئلة السهلة أولاً
5- أقرأ كل سؤال بعناية
6- راجع إجاباتك بعد الانتهاء
انطلاق الاختبارات غداً
ومن المقرر أن تبدأ مداس التعليم العام غدًا الاختبارات التحريرية النهائية للفصل الدراسي الثالث حضوريًا لجميع المراحل الدراسية.
وأكملت وزارة التعليم استعداداتها للاختبارات النهائية لهذا العام، وحثت المدارس على تنفيذ متابعة سير عملية الاختبارات واستخراج النتائج وكشوف الدرجات قبل نهاية يوم الخميس الأول من ذي الحجة.
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