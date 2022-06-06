كشف مجلس شؤون الأسرة، عن 6 خطوات أسرية تعزز فرص تفوق الأبناء، مؤكدة أن رعاية العائلة للأبناء هي سر التفوق في حياتهم، حيث تغرس فيهم الطموح والمثابرة منذ مراحل طفولتهم المبكرة.

تفوق طلاب المملكة

وقال مجلس شؤون الأسرة في إنفوجراف على حسابه بموقع “تويتر”، إن طلاب وطالبات المملكة حققوا التفوق بـ 22 جائزة دولية في معرض آيسف لعام 2022، و8 جوائز في ذات المعرض لعام 2018.

خطوات لتعزيز فرض تفوق الأبناء

وأوضح المجلس أن هناك 6 خطوات أسرية لتعزيز فرص تفوق الأبناء وهي:

غرس الثقة والأمل في نفوس الأبناء

المشاركة بوضع أهداف صغيرة يمكن تحقيقها

تنظيم جدول حياة الأبناء وتوزيع مهامهم اليومية بعناية

تنشئة الأبناء على حب التنافس والتحدي والطموح

تعريف الأبناء بمهارات التفكير الإيجابي والبعد عن السلبيات

تعليم الأبناء كيفية التعامل مع الإخفاق وتحويله إلى دافع للنجاح.