أكد مجلس شؤون الأسرة، أن من واجبات العائلة خلال فترة الاختبارات هو تحفيز الأبناء وإحاطتهم بالأجواء الإيجابية، مما يسهم في نجاحهم وتميزهم.

6 خطوات لتهيئة الطلاب للاختبارات

وأوضح المجلس في إنفوجراف على حسابه بموقع “تويتر”، 6 خطوات أساسية من قبل الأسرة لتهيئة الطلاب للاختبارات. وقال المجلس إن من أهم الخطوات التي تقوم بها الأسرة وتهيئ الطلاب للاختبارات:

1- مساعدة الطالب عند رغبته الاستذكار مع الأصدقاء.

2- الحرص على توفير الغذاء الجيد للطلاب.

3- طمأنة الطلاب وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.

4- تنظيم وقت الطلاب وإبعادهم عن الضوضاء.

5- تهيئة البيئة المنزلية للاستذكار الجيد.

6- حث الطلاب على أخذ قسط من الراحة أثناء المذاكرة.

عدد الطلاب في التعليم العام

ولفت المجلس إلى أن أعداد الطلاب في التعليم العام تتمثل في 5.119.935 طالب وطالبة (حكومي)، 721.843 طالب وطالبة (أهلي)، و345.998 طالب وطالبة (أجنبي).