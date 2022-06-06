وجه مجلس شؤون الأسرة، إرشادات مهمة للوالدين، لحماية أبنائهم من المخاطر السلوكية والحوادث عند خروجهم من المدرسة أثناء الاختبارات.

حماية من المخاطر والحوادث

وحث المجلس على متابعة الوالدين للأبناء بعد خروجهم من المدرسة أثناء الاختبارات، ما يساهم في حمايتهم من المخاطر السلوكية والحوادث.

خطوات تحفظ الأبناء بعد الاختبارات

وقال المجلس عبر إنفوجراف على حسابه بموقع “تويتر”، إن هناك 6 خطوات تحفظ الأبناء بعد الاختبارات وهي:

1- معرفة مواعيد انصراف الأبناء.

2- الحضور إلى المدرسة واصطحابهم إلى المنزل.

3- توعيتهم بالمخاطر التي من الممكن أن تحدث لهم.

4- معرفة أنشطتهم وأصدقائهم.

5- توعيتهم بالبعد عن الشجار والتجمعات خارج المدرسة.

6- توعية الأبناء بعدم الاستجابة لمن يدعوهم لتجربة أشياء لا يعرفونها.

وانطلقت أمس الأحد، الاختبارات التحريرية النهائية للفصل الدراسي الثالث حضوريًا لجميع المراحل الدراسية.

وأشارت وزارة التعليم، إلى أن استخراج النتائج وكشوف الدرجات سيكون قبل نهاية يوم الخميس الأول من ذي الحجة.